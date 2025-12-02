Giappone, fiducia consumatori a novembre sale a 37,5 punti più delle attese

(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale
del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia
si è attestato a novembre
a 37,5 punti
dai 35,8 di settembre, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 36,2 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi
(+1 punti), sullo stile di vita
(+1,9 punti), sull'occupazione
(+1,6 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli
(+2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo
fra le famiglie del Sol Levante.