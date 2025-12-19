Milano 10:22
Finanza
Comtel completa l’acquisto del 10,7% di Gruppo SAE da Nextaly
(Teleborsa) - Comtel, realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha completato in data odierna l’acquisto della partecipazione di minoranza detenuta da Nextaly in Gruppo SAE, pari al 10,7% del capitale sociale di quest’ultima.

Il prezzo di acquisto della partecipazione, pari a 3.650.000 euro, è stato corrisposto senza impatti di cassa, con le modalità originariamente previste, tramite compensazione con crediti di pari importo in essere verso il venditore, o che sono stati oggetto di cessione in favore di quest’ultimo, spiega una nota.
