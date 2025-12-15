Cina, dati deludenti a novembre: vendite e produzione rallentano contro le attese

(Teleborsa) -pubblicati stamattina, che indicano - in particolare - una crescita inferiore alle attese delle vendite al dettaglio e della produzione industriale per il mese di novembre. Stabile invece il tasso di disoccupazioneSecondo i dati del Bureau of Statistics cinese, laè cresciuta del 4,8% su base annua a novembre, meno del mese precedente (+4,9%) e del consensus (+5,0%). Negli ultimi 12 mesi, il dato registra una crescita del 6,0%, sotto il 6,1% del mese precedente.Calano oltre le attese gli, che segnano un -2,6% a novembre, contro il -2,4% atteso e rispetto al -1,7% del mese precedente.Fanno peggio delle aspettative pure le. I consumi, infatti, registrano a novembre un incremento dell'1,3% su base annua dopo il +2,9% rilevato a ottobre, mentre le stime del mercato erano per una crescita del 3,0%. Negli ultimi 12 mesi, le vendite sono salite del 3,01%, contro il +3,31% del periodo precedente.Ilè rimasto stabile al 5,1%, in linea con le attese.