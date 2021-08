Robinhood perde il 9% dopo la prima trimestrale da società quotata

Robinhood Markets

(Teleborsa) -registra una, che rispetto alla vigilia si attesta a 45,23. Il broker online che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno ha deluso il mercato nella sua prima trimestrale da società quotata , in quanto ilpotrebbe avere un impatto sui ricavi dei prossimi mesi.e non si ottengono sempre alti livelli di volatilità - ha commentato David Madden, analista di mercato di Equiti Capital - Arriva a scatti e può capitare di essere in una città fantasma per mesi e mesi."Robinhoodper capitalizzare su un recente aumento del prezzo delle sue azioni, ha dichiarato il direttore finanziario Jason Warnick alla CNBC.Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area divista a 44,24 e successiva a quota 43,25. Resistenza a 46,55.