Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:13
25.258 +0,96%
Dow Jones 20:13
47.511 +0,85%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Zucchi, il revisore BDO rassegna le dimissioni: revocata l’assemblea del 19 dicembre

Finanza
Zucchi, il revisore BDO rassegna le dimissioni: revocata l’assemblea del 19 dicembre
(Teleborsa) - Zucchi, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, sotto pressione dopo le dimissioni della società di revisione legale BDO Italia e il contestuale rinvio dell’assemblea ordinaria prevista per il 19 dicembre 2025. società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile

Con una lettera inviata il 25 novembre alla società, a Consob e a Borsa Italiana, BDO ha comunicato la rinuncia all’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e consolidato, estesa anche alle società del gruppo e alla controllante Zucchi. Il revisore ha motivato la decisione facendo riferimento alla "carenza di piena collaborazione" della società su richieste relative alla riconciliazione e valorizzazione delle rimanenze di magazzino e a "presunte squadrature" emerse a seguito della data migration entrata in vigore dal 1° luglio 2024. BDO ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni per le dimissioni per giusta causa.

La società ha intanto annunciato l’avvio della procedura per individuare un nuovo revisore, mentre BDO continuerà a operare fino alla nomina del successore, e comunque per un massimo di sei mesi.

Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la revoca dell’assemblea convocata per il 19 dicembre 2025, posticipandola al 27 marzo 2026. La decisione è legata ai ritardi accumulati nelle attività successive all’approvazione del progetto di bilancio, con alcuni dossier ancora aperti: valorizzazione del magazzino, perfezionamento della data migration, aggiornamento del piano economico-finanziario pluriennale e temi legati alla rendicontazione di sostenibilità.
Condividi
```