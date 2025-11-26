Zucchi, il revisore BDO rassegna le dimissioni: revocata l’assemblea del 19 dicembre

Zucchi,

Con una lettera inviata il 25 novembre alla società, a Consob e a Borsa Italiana, BDO ha comunicato laall'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato, estesa anche alle società del gruppo e alla controllante Zucchi. Il revisore ha motivato la decisione facendo riferimento alla "carenza di piena collaborazione" della società su richieste relative alla riconciliazione e valorizzazione delle rimanenze di magazzino e a "presunte squadrature" emerse a seguito della data migration entrata in vigore dal 1° luglio 2024. BDO ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni per le dimissioni per giusta causa.La società ha intanto annunciato l'avvio della procedura per individuare un, mentre BDO continuerà a operare fino alla nomina del successore, e comunque per un massimo di sei mesi.Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la revoca dell'assemblea convocata per il 19 dicembre 2025, posticipandola al 27 marzo 2026. La decisione è legata ai ritardi accumulati nelle attività successive all'approvazione del, con alcuni dossier ancora aperti: valorizzazione del magazzino, perfezionamento della data migration, aggiornamento del piano economico-finanziario pluriennale e temi legati alla rendicontazione di sostenibilità.