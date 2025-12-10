Milano 9-dic
ALA, H.I.G. Capital sale al 91,4% del capitale dopo acquisti sul mercato

ALA, H.I.G. Capital sale al 91,4% del capitale dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Wing BidCo, veicolo societario affiliato al fondo di investimento H.I.G. Capital, è titolare di complessive 8.220.517 azioni di ALA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, rappresentative di circa il 91,4% del capitale sociale. L'aggiornamento è arrivato dopo alcuni acquisti sul mercato, resi noti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria e obbligatoria.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 36,08 euro per azione (ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta).
