SolGold respinge le offerte di acquisizione di Jiangxi Copper

(Teleborsa) - SolGold
, società di esplorazione focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di giacimenti di rame e oro di livello mondiale, quotata a Londra, ha respinto entrambe le possibili offerte
in contanti non vincolanti promosse da Jiangxi Copper Company
(JCC), società mineraria cinese quotata a Shanghai e Hong Kong.
Il 28 novembre
Jiangxi Copper ha presentato la sua seconda proposta per acquisire l'intero capitale sociale di SolGold al prezzo di 26 pence per azione
, dopo che la precedente proposta, presentata il 23 novembre
, era stata respinta all'unanimità dal Cda di SolGold.
Ad oggi JCC detiene un totale di 365.757.587 azioni di SolGold, pari a circa il 12,19% del capitale sociale
.
La potenziale acquisizione rimane nella fase di possibile offerta non vincolante e non vi è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta vincolante, si legge in un comunicato della società.
Jiangxi ora ha tempo fino al 26 dicembre
, come richiesto dalle normative britanniche, per annunciare se intende o meno presentare un'offerta per SolGold.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))