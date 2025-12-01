SolGold respinge le offerte di acquisizione di Jiangxi Copper

SolGold

(Teleborsa) -, società di esplorazione focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di giacimenti di rame e oro di livello mondiale, quotata a Londra, hain contanti non vincolanti promosse da(JCC), società mineraria cinese quotata a Shanghai e Hong Kong.IlJiangxi Copper ha presentato la sua seconda proposta per acquisire l'intero capitale sociale di SolGold al prezzo di, dopo che la precedente proposta, presentata il, era stata respinta all'unanimità dal Cda di SolGold.Ad oggi JCC detiene un totale di 365.757.587 azioni di SolGold, pari a circa ilLa potenziale acquisizione rimane nella fase di possibile offerta non vincolante e non vi è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta vincolante, si legge in un comunicato della società.Jiangxi ora ha, come richiesto dalle normative britanniche, per annunciare se intende o meno presentare un'offerta per SolGold.