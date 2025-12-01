Milano 10:07
SolGold respinge le offerte di acquisizione di Jiangxi Copper
(Teleborsa) - SolGold, società di esplorazione focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di giacimenti di rame e oro di livello mondiale, quotata a Londra, ha respinto entrambe le possibili offerte in contanti non vincolanti promosse da Jiangxi Copper Company (JCC), società mineraria cinese quotata a Shanghai e Hong Kong.

Il 28 novembre Jiangxi Copper ha presentato la sua seconda proposta per acquisire l'intero capitale sociale di SolGold al prezzo di 26 pence per azione, dopo che la precedente proposta, presentata il 23 novembre, era stata respinta all'unanimità dal Cda di SolGold.

Ad oggi JCC detiene un totale di 365.757.587 azioni di SolGold, pari a circa il 12,19% del capitale sociale.

La potenziale acquisizione rimane nella fase di possibile offerta non vincolante e non vi è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta vincolante, si legge in un comunicato della società.

Jiangxi ora ha tempo fino al 26 dicembre, come richiesto dalle normative britanniche, per annunciare se intende o meno presentare un'offerta per SolGold.

