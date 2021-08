L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,01%), si concentrano gli acquisti su Fullsix

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 143.380,8, con un incremento di 1.447,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 925, dopo aver avviato la seduta a 925.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,52% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,76%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 29,41%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 22,54%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,17%.