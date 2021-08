PA, Brunetta: meno smart working, sempre più lavoro in presenza

(Teleborsa) - I lavoratori dellaa. Lo ha detto il Ministro della Pubblica amministrazione,a Brindisi con Forza Italia Puglia."Lo- ha spiegato Brunetta - è stata una grande innovazione organizzativa del lavoro durante la pandemia, ma adesso il Paese sta crescendo al 6% e il 6% è boom economico". Questo boom, secondo Brunetta, è legato anche al superbonus 110% "ed è in corso un boom di domande, ma chi lavorera' quelle domande? Lo faranno i lavoratori bravissimi da remoto? No, perchè ci vuole il front office e il back office dentro la casa comunale. Ripresa della scuola e "subito dopocon unQuanto al vaccino, per il Ministro èTutta l'Italia va vaccinata nel più breve tempo possibile. Lo stiamo facendo, con il generale Figliuolo abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, manca ancora l'ultimo miglio, gli ultimi 4 o 5 milioni di vaccinazioni per raggiungere l'immunità di sistema"."Adesso con la riapertura della scuola il Paese ricomincia a trovare una sua normalità, soprattutto nel funzionamento della vita delle famiglie, perchè si portano i bambini a scuola e, portando i bambini a scuola, si va a lavorare., ha concluso.