Trasporto aereo, preoccupazione a Milano per passaggio da Alitalia a ITA

(Teleborsa) - A Milano si discute delleofferte dalla nuova compagnia aerea, che dal 15 ottobre prossimocon una flotta ridotta a soli 52 aeromobili impiegati principalmente su rotte regionali.Le due basi principali saranno, dove ITA opererà l’85% degli slot oggi disponibili per Alitalia. Pochi i movimenti aerei previsti a Malpensa.Nella giornata dedicata aemergono le, ma anche tra quanti sono coinvolti nelle attività dell’indotto. I sindacati lamentano che il management Alitalia non abbia risposto all’invito di prefetto e sindaco di Milano didei dipendenti della compagnia aerea residenti in Lombardia.Ilprevede che il personale, partendo da, possa aumentare fino a5, in funzione degli obiettivi prefissati e da raggiungere. Si tratta, comunque, di unche spinge per una soluzione di salvaguardia.