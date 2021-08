Afghanistan, attentato all'esterno dell'aeroporto di Kabul: almeno 13 morti

(Teleborsa) - Attentato all'esterno dell'didove sono in corso ormai da un paio di settimane le operazioni di evacuazione dal Paese dopo il ritorno al potere dei Talebani. Le ultime informazioni provenienti da media stranieri parlano di une di due esplosioni – confermate sia dal Ministero della Difesa turco che da funzionari britannici – e sarebbero almeno le 13 vittime secondo i Talebani. L'attentato sarebbe stato condotto dall'. Fox News riferisce che sarebbero stati feriti dall'esplosione anche, mentre la Bild parla del ferimento anche di alcuni. Il Sole 24 Ore, citando fonti dell'intelligence, riferisce che ilè al riparo nel bunker.L’attacco è avvenuto nei pressi dell’ingressodello scalo afghano. Secondo quanto ha riportato Sky News Arabia risulterebbero feriti dalle esplosioni “un numero elevato di Talebani”. Si è così concretizzata laa all’aeroporto di Kabul segnalata negli ultimi giorni da Washington e Londra . L'ultima dichiarazione era arrivata dall’ambasciatore Usa in Afghanistan pro tempore,, poche ore prima dell'attacco in un'intervista ad Abc News.