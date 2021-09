Uragano Ida, Biden attiva la SPR per mantenere il flusso di carburante nelle aree colpite

(Teleborsa) - Mentre continua a salire il bilancio delle vittime della coda dell'uragano Ida – solo a New York e in New Jersey ha provocato già 22 vittime e morti e danni si contano anche in Louisiana e Mississippi – lasi è attivata per garantire per mantenere attiva la fornitura dinelle aree colpite. "Dobbiamo essere meglio preparati. Dobbiamo agire", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti,, esortando il Congresso ad approvare il suo piano Build Back Better per il rafforzamento e la ricostruzione di infrastrutture e reti elettriche. Biden nella giornata di domani sarà in Louisiana.Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha ordinato al Dipartimento dell'energia di utilizzare tutti gli strumenti, inclusa la, per mantenere il flusso di carburante all'indomani dell'uragano Ida. "È importante sapere che la regione colpita è un centro chiave dellae delle infrastrutture didella nostra nazione", ha sottolineato. "Ecco perché non stiamo aspettando di valutare l'intero impatto della tempesta", ha aggiunto.La riserva strategica dispone di quattro principali impianti di stoccaggio. Due si trovano ine due proprio in. Servono per fornire greggio alle raffinerie vicine per la produzione di carburante e sono state sviluppate principalmente per ridurre le interruzioni della fornitura di carburante neglidurante eventi insoliti come gli. Secondo i dati federali aggiornati a mercoledì, la produzione di circa 1,5 milioni di barili di produzione giornaliera di greggio offshore è attualmente ferma. Le compagnie petrolifere e del gas statunitensi fanno inoltre fatica a rimettere in funzione le operazioni a causa della persistente perdita di energia elettrica e di altri problemi legati ai danni provocati dalle tempeste.L'(EPA) ha già concessoalla vendita di carburante invernale fuori stagione questa settimana per evitare carenze. In base ai dati forniti dalla US Energy Information Administration, l'SPR la scorsa settimana aveva 621,3 milioni di barili di greggio in stock. Si tratta della quantità più bassa dall'agosto 2003.