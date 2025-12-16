Mercato immobiliare romano: prezzi in crescita e ritorno al residenziale

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare di Roma
mostra un andamento complessivamente positivo
, con aumenti diffusi dei prezzi soprattutto nelle aree semicentrali e periferiche, mentre il centro storico registra valori stabili su livelli elevati. Le zone centrali crescono dell’1,8%, con punte fino a 10-15 mila euro al mq nelle aree più prestigiose, trainate da acquirenti italiani alla ricerca della prima casa o di un punto d’appoggio, oltre a investitori orientati alla locazione tradizionale più che agli affitti turistici.
Nei quartieri come Testaccio e Piramide
i prezzi sono in aumento, seppur con segnali di rallentamento dopo l’euforia legata al Giubileo
: molti immobili inizialmente destinati agli affitti brevi stanno tornando sul mercato della vendita o della locazione residenziale. Stabile il mercato nelle zone San Pietro–Trastevere
, dove continua l’interesse degli investitori nonostante afflussi turistici inferiori alle attese.
Crescite più marcate si registrano nelle macroaree Policlinico-Pietralata (+4%)
e San Giovanni–Roma Est (+2,5%)
, spinte da domanda abitativa elevata, scarsità di offerta e maggiore interesse per immobili ristrutturati. In aumento anche i canoni di locazione
, con un progressivo rientro degli immobili dagli affitti brevi al mercato tradizionale.
Andamenti positivi interessano inoltre Prati-Francia e Cassia-Torrevecchia (+2,1%)
, Villa Ada–Monte Sacro (+1,7%)
e Monteverde-Aurelio (+1,9%),
dove cresce l’interesse per investimenti residenziali e per immobili vicini a servizi, trasporti e poli ospedalieri. Nel complesso, il mercato appare più prudente rispetto al periodo pre-Giubileo
, ma sostenuto da domanda reale, mutui agevolati e rinnovata attenzione alla qualità degli immobili.(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)