Kroger taglia la guidance sulle vendite dopo terzo trimestre sotto le attese

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha comunicato che ilè stato di 33,9 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2025 (terminato l'8 novembre), rispetto ai 33,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, di cui 387 milioni di dollari derivanti dalle vendite di Kroger Specialty Pharmacy. Escludendo il carburante e Kroger Specialty Pharmacy, il fatturato è aumentato del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (rispetto alle stime degli analisti del 2,9%). Le vendite e-commerce sono aumentate del 17%.Ilè stato del 22,8% del fatturato nel terzo trimestre, rispetto al 22,4% dello stesso periodo dell'anno precedente. Laè stata di 1.541 milioni di dollari, l'EPS di -2,02 dollari."Kroger ha registrato un altro trimestre di risultati solidi, a dimostrazione di progressi significativi nelle nostre priorità strategiche - ha commentato il- La nostra attività di e-commerce ha registrato un altro trimestre di performance impressionanti. Abbiamo ora completato la nostra revisione strategica, che prevediamo renderà la nostra attività di e-commerce redditizia nel 2026".Krogerche le vendite comparabili cresceranno tra il 2,8% e il 3%, escluso il carburante, nell'intero esercizio, rispetto alla precedente previsione di un aumento del 2,7%-3,4%. Inoltre, ha alzato il limite inferiore della previsione di utile per azione rettificato a un nuovo intervallo compreso tra 4,75 e 4,80 dollari (rispetto a 4,70 dollari).