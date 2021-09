Bitcoin, dal 7 settembre avrà corso legale a El Salvador

Twitter

(Teleborsa) - Il- la criptovaluta più diffusa e con maggior valore al mondo - dal 7 settembre avrà. Il piccolo Paese dell'America Centrale diventa così il primo al mondo ad utilizzare la criptovaluta come moneta reale, affiancandola al dollaro americano, la valuta ufficiale. Intanto, il Bitcoin scambia a quota- in rialzo del 2,3% nelle ultime 24 ore e del 7,8% negli ultimi sette giorni - secondo dati CoinMarketCap.Il mese scorso è iniziata, dove i cittadini possono convertire la criptovaluta in dollari statunitensi e ritirarla in contanti. Il Presidente Nayid Bukele ha scritto su Twitter che il governo sta installando 200 sportelli automatici per accompagnare il lancio del suo portafoglio digitale chiamato Chivo. I salvadoregni potranno scaricare il, inserire il proprio numero ID e ricevere 30 dollari in Bitcoin, ha dichiarato il ministro delle finanze Alejandro Zelaya.La maggior parte della popolazione appare però preoccupata dal piano., secondo un sondaggio della Central American University (UCA), un'università gesuita con sede a El Salvador. Il sondaggio, condotto ad agosto, ha anche mostrato che 9 persone su 10 non hanno una chiara comprensione del Bitcoin e 8 su 10 hanno affermato di avere poca o nessuna fiducia nel suo utilizzo.In queste ore si sta inoltre osservando una crescente attenzione da parte dei crypto-entusiasti per la storica giornata di domani. Numerosi utenti sue Reddit stanno discutendoil 7 settembre per festeggiare l'entrata in vigore della legge sui Bitcoin di El Salvador.