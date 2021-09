The Lost Graduation Show, Gaulis: "Robust Nest incubatrice progettata per l'Africa che interessa anche all'Occidente"

(Teleborsa) - "È un'incubatrice realizzata per i Paesi in via di Sviluppo. È stata progettata come incubatrice singola per evitare che si possano passare virus tra i neonati. La dimensione ridotta permette, inoltre, di trasportare in ospedale i bambini nati a casa con una macchina normale. L'incubatrice è molto intuitiva e può quindi essere utilizzata anche da persone non esperte. Un altro punto di forza è il fatto di poterla facilmente smontare. Questo fa sì che tutte le sue parti possano essere lavate, igienizzate e riassemblate senza necessità di utilizzare particolari strumenti". Questi – come spiega– i punti di forza di "Robust Nest", progetto vincitrice al– mostra di 170 progetti di studenti diplomatisi tra il 2020 e il 2021, provenienti da 48 scuole di design di 22 Paesi – del"Lo sviluppo del prototipo, realizzato in collaborazione con la Scuola federale politecnica di Losanna, è quasi concluso, e puntiamo a lanciare la startup l'anno prossimo. Dunque dal 2022 chi è interessato potrà investire nella prima startup del settore sanitario in Kenya"."È un'incubatrice progettata per il Sud che si è, tuttavia, rivelata interessante anche per il Nord. Il prodotto è stato, infatti, ideato per il Kenya ma anche in Svizzera i medici si sono mostrati interessati al progetto in quanto la nostra incubatrice rappresenta una soluzione ideale per il trasporto".