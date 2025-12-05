Londra: in calo Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

FTSE 100

Airtel Africa

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,91%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 3,119 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 3,059. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 3,035 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)