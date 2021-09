Alitalia, commissari smentiscono vendita flotta a 1 euro

(Teleborsa) - Iprecisano che "affermare che Alitaliaè una semplificazione giornalisticae foriera di interpretazioni non corrette".Laarriva dalla struttura commissariale in risposta ad indiscrezioni giornalistiche, pubblicate da alcuni quotidiani, che parlavano didella compagnia."L'operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea - sottolineano - è molto complessa e ildeve tener conto dei valoriterzo indipendente, nominato ai sensi di legge".