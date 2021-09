Deutsche Telekom, scambio di azioni con Softbank per crescere in T-Mobile US

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -- la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa e- holding finanziaria multinazionale giapponese - hanno stipulato un accordo attraverso il quale Deutsche Telekomindel 5,3%, dal 43,2% al 48,4%. In base all'accordo di giugno 2020, Deutsche Telekom acquisirà 45 milioni di azioni TMUS da SoftBank in cambio dell'di 225 milioni di nuove azioni Deutsche Telekom a SoftBank. Come risultato dello scambio di azioni, SoftBank acquisirà una quota pari al 4,5% in Deutsche Telekom e manterrà una quota del 3,3% in T-Mobile US.L'accordo, si legge in una nota, "promuove l'obiettivo strategico di Deutsche Telekom di aumentare la propria partecipazione in T-Mobile US a oltre il 50% al fine di" della società. Come parte dell'accordo, il management di Deutsche Telekom sosterrà gli sforzi per avere- CEO of SoftBank Group International e COO di SoftBank Group - nel Supervisory Board di Deutsche Telekom."Questa è una transazione molto interessante per Deutsche Telekom e i suoi azionisti per beneficiare ulteriormente del potenziale di creazione di valore in T-Mobile US e oltre - ha affermato Timotheus Höttges, CEO di Deutsche Telekom - Ma non stiamo solo aumentando la nostra partecipazione in T-Mobile US: diamo ilper Deutsche Telekom".L'operatore di telecomunicazioni tedesco ha anche affermato che venderàper 6,1 miliardi di dollari, utilizzando 2,4 miliardi di tali proventi per raccogliere altre 20 milioni di azioni T-Mobile US (pari a circa l'1,6%).la performance dicon i prezzi allineati a 17,88 (dopo aver aperto a quota 18,40, pari al +2,8%). SoftBank ha invece chiuso la seduta sulla Borsa di Tokyo a, con prezzi allinieati a 6.943. T-Mobile US è piatta nel pre-market USA.