Toscana Aeroporti, CdA approva semestrale. Dati distanti da pre-pandemia

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Ioperativi sono stati pari a 11,9 milioni di euro (19,5 milioni di euro nel primo semestre 2020), l'negativo per 8,3 milioni di euro (-5,4 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno scorso) e ilnegativo per 13,3 milioni di euro (-8,9 milioni un anno fa).(+87,8% su giugno 2021) e(+21,5% su luglio 2021) sono stati confermati i segnali di ripresa del traffico passeggeri registrati a partire da giugno, dati comunque ancora distanti da quelli pre-Covid (-55,2% su luglio 2019 e –46,3% su agosto 2019)."Il costante e progressivo incremento del traffico passeggeri registrato nei due aeroporti di Firenze e Pisa nei mesi di giugno, luglio e agosto, unito ai segnali di dinamismo provenienti dalle compagnie aeree, ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi pur consapevoli della difficoltà del settore aeroportuale", ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti. "L'implementazione del green pass e il positivo andamento della campagna vaccinale sono stati fattori fondamentali nel favorire la ripresa - ha aggiunto -".Al 30 giugno 2021adjusted, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti d'uso, è pari a 98,3 milioni di euro, a fronte dei 72,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e dei 51,1 milioni di euro al 30 giugno 2020. Glicomplessivi del gruppo al 30 giugno 2021 ammontano a 9,8 milioni di euro, principalmente a seguito degli interventi sulla pista dello scalo fiorentino e sui sistemi BHS di entrambi gli scali aeroportuali.