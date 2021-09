Seduta molto negativa per il settore costruzioni a Milano (-1,83%), buzzi Unicem si muove verso il basso

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 43.029 con una perdita di 807,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 528, dopo una partenza a 534.Tra ledi Piazza Affari del comparto costruzioni, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,16%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,07% sui valori precedenti.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,37%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,27%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.