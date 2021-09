Cingolani: il prossimo trimestre la bolletta elettrica aumenta del 40%

(Teleborsa) - "Lo scorso trimestre laè aumentata del 20%,, queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a Genova durante un convegno organizzato dalla Cgil. "Succede - ha aggiunto - perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta"."Il messaggio fondamentale da dare è cheriuscendo a trasformare l'energia elettrica in energia elettrica rinnovabile. Dobbiamo portare la quantità di energia elettrica prodotta in Italia oltre il 70% da sorgenti rinnovabili", ha detto parlando degli obiettivi che l'Italia deve porsi."Dobbiamo rapidamente e progressivamente alzare l'offerta di energia elettrica rinnovabile in Italia.- ha spiegato - Se riusciamo a produrre elettricità verde, tutta la filiera delle automobili a batteria da quel momento in poi attraverso la trasformazione meno inquinante dei sistemi manifatturieri diventerà possibile. È chiaro che se trasformiamo in elettrica una macchina però l'elettricità la produciamo dal carbone, non è una soluzione".