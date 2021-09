Generali, spunta l'asse Caltagirone-Del Vecchio in vista del rinnovo del Board

Generali

(Teleborsa) -, dopo i recenti acquisti di quote da parte della coppia di imprenditori, che sono arrivati a deteneredel Leone di Trieste., la holding lussemburghese di Leonardo Del Vecchio, e una serie di società controllate da, hanno stipulato unin Generali, apportando congiuntamente una quota del(oltre 173 milioni di azioni), in vista dell', quando i soci saranno chiamati ad approvare il bilancio 2021 ed il rinnovo de CdA. Ma i giochi si consumeranno ben prima di quel periodo, forse al, quando si potrebbe affrontare il tema della lista per il cdA.Dall'avviso a pagamento pubblicato sui quotidiani, emerge che il Patto di consultazione si concretizzain merito alle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea", in particolare alla, "al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una" del gruppo assicurativo "improntata alla modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile".Il nocciolo della questione ruota attorno alle nomine ed in particolare alla figura del, che da tempo vienedal Gruppo assicurativo. E c'è già chi ipotizza ialla successione, ad esempio un ritorno dell'ex Ado l'arrivo dell'ex Ad diLa vera storia è che si profila unin vista della prossima assemblea,, titolare del 12,93% del capitale, che chiederà di rinnovare l'incarico di Donnet, facendo leva sul raggiungimenti di tutti i target del Piano e sulla consolidata esperienza del manager francese; dall'altro la, che presenterà una propria lista di candidati, chiedendo al nuovo CdA un "salto di qualità", qualcosa di più dei risultati già brillanti portati dall'attuale Ceo. Alla finein particolare gli, che all'ultima assemblea hanno pesato per il 24% del capitale.Frattanto, Icon grande attenzione l'evolversi della vicenda, soprattutto l'authority di regolamentazione del mercato, che guarda con una certa apprensione alladi Del Vecchio e Caltagirone ine nella controllante, con ilche detiene la quota massimain Piazzetta Cuccia ed ilche è già arrivato ad unacon facoltà di salire fino al 5% del capitale.