Caltagirone Editore, depositate due liste per il rinnovo del CdA

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - Per ladella, in vista dell'Assemblea del 19 aprile, sono statedall'azionista Parted 1982 S.p.A (proprietario del 35,564% del capitale sociale) e dall'azionista Michele Bacciardi (in proprio e per i seguenti altri azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi, proprietari del 2,494% del capitale sociale)La lista presentata daper la nomina di Consiglieri di Amministrazione è composta da: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro (INDIPENDENTE), Massimo Confortini (INDIPENDENTE), Francesco Gianni (INDIPENDENTE), Annamaria Malato (INDIPENDENTE),Valeria Ninfadoro (INDIPENDENTE), Fabrizio Caprara e Mario Delfini.La lista presentata dall'azionistaper la nomina di Consiglieri di Amministrazione è composta da Pierpaolo Mori (INDIPENDENTE).