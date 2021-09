Draghi: "Le cose vanno fatte anche quando impopolari". Green pass in CdM giovedì

(Teleborsa) - "perché si devono fare, non per avere un risultato immediato,". Con queste parole ilha chiarito la sua posizione rispetto alle più recenti tensioni emerse nell'ambito della politica e dell'opinione pubblica,nel suo intervento di intitolazione dell'Aula Magna della Bologna Business School."Da ministro, Andreatta si è mosso in modo coraggioso e onesto in anni drammatici per la Repubblica, e non ha esitato a prendere decisioni necessarie anche quando impopolari", ha spiegato Draghi.La questione delha creato molteche sostiene l'esecutivo, in vista delche dovrebbe approvareper tutti i dipendenti pubblici ed esaminare anche la questione dell'estensione al settore privato. Per la verità quest'ultima, così come la riforma fiscale, potrebbero slittare ad altra riunione richiedendo un esame più approfondito.Frattanto, ilha sposato la linea del, di limitare l'obbligo del. "Ho appena sentito Zaia, che ribadisce che. Noi siamo contro l'obbligo vaccinale, siamo per la spiegazione e l'educazione", ha affermato il leader leghista in visita a Mercato Centrale appena inaugurato a Milano."La Regione Lombardia - ha ricordato - ha ormai ha vaccinato più dell'80% dei suoi cittadini, volontariamente e spontaneamente. Quindi non servono obblighi o costrizioni, ci hanno detto che l'immunità si sarebbe raggiunta con il 70% o l'80% delle vaccinazioni, quindi ci siamo", ha affermato Salvini, aggiungendo "ringraziamo chi si è vaccinato, io tra loro, ma non possiamo rovinare la vita di chi ha fatto un'altra scelta".