Conti correnti più cari: home banking resta più conveniente

(Teleborsa) -, soprattutto l'che una volta era il paradiso dei servizi gratuiti, ma resta comunquee soddisfa anche di più i consumatori. E' quanto emerge da una indagine svolta dasui costi dei conti correnti di 20 banche per tre categorie di utenti - giovani, famiglie e pensionati- e sulla soddisfazione percepita dai clienti.L'analisi mette in evidenza che i costi sono cresciuti per tutti nell'ultimo anno, ma gli aumenti più consistenti si sono registrati per ia seconda dei profili. Alcuni conti che erano a costo zero non lo sono più ed in qualche caso il costo è letteralmente raddoppiato. Icon operazioni, ma restano comunquerispetto all’online.Altroconsumo stila anche una classifica delle banche in base al, intervistando 32.655 soci e coinvolgendo ben 63 istituti, per capire quali rispondono meglio alle esigenze dei clienti. Sono stati esaminati quattro parametri: trasparenza, costi percepiti, servizio clienti e home banking.Quello che è emerso è che le, tutte con un punteggio di soddisfazione complessiva superiore a 80 su 100. Sono le banche alternative, in alcuni casi con operatività solo online, apprezzate soprattutto per la trasparenza e per l’home bankingGli istituti con più sportelli sul territorio invece, pur sostanzialmente promossi dai clienti, si trovano decisamente più in basso nella classifica generale, penalizzati soprattutto dai costi: nessuno merita una valutazione complessiva a cinque stelle.