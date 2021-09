Switcho, aumento di capitale da 2 milioni per l'app che alleggerisce le bollette

(Teleborsa) - La startup italiana Switcho - che punta a diminuire le spese di luce, gas, internet e mobile dei suoi clienti - ha chiuso un, con l'obiettivo di migliorare la propria tecnologia proprietaria, lanciare nuovi servizi e ampliare la propria customer base. L'algoritmo dell'app Switcho, grazie allae alle informazioni inserite in fase di registrazione, legge le ultime spese dell'utente erispetto ai consumi attuali; la piattaforma gestisce poi tutta la burocrazia necessaria allo switch al posto dell'utente. Secondo dati della stessa società, nei primi 18 mesi Switcho ha inviato a più di 50 mila utenti proposte di risparmio per oltre 5 milioni di euro.A finanziare la startup fintech lanciata nel 2019 da Marco Tricarico, Redi Vyshka e Francesco Laffi è stato principalmente(in veste di Lead Investor). Si tratta del primo ELTIF di venture capital istituito da Azimut Investments e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR in partnership con Mamacrowd, piattaforma italiana per investimenti raccolti in Equity Crowdfunding. Al round hanno partecipato anche diversi"Siamo molto felici di poter annunciare questo aumento di capitale che porterà valore aggiunto nella nostra compagine sociale - ha commentato Marco Tricarico, CEO e co-founder di Switcho - Le nuove risorse saranno destinate soprattutto all'e allo, che è il cuore del nostro business: inseriremo subito diverse risorse nei team marketing, tech e operation per poter potenziare il nostro prodotto e la nostra offerta, anche sui canali B2B".