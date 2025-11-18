OPS eCOM, Fortezza Capital Holding propone nuovo AuCap per ulteriori 6 milioni di euro

OPS eCOM

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato positivamente due nuove offerte diper un ulteriore aumento di capitale in natura, riservato all’azionista, per un importo di. La proposta si aggiunge ai circa 3,7 milioni già conferiti nelle scorse settimane, portando l’intervento complessivo a 9,7 milioni di euro.Gliprevedono l’emissione dicon le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione ed escluse dal diritto di opzione. La valorizzazione delle azioni sarà calcolata sulla media delle quotazioni degli ultimi dieci giorni di mercato aperto precedenti la data di esecuzione, con un sovrapprezzo del 30% per neutralizzare eventuali effetti diluitivi sull’azionariato diffuso.L’operazione, qualificata come operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza, ha ottenuto le valutazioni favorevoli previste e sarà sottoposta all’Assemblea del 19 dicembre 2025.Contestualmente, l’offerta prevede l’integrazione di due asset strategici:, app innovativa per la prenotazione dei parcheggi, e, brevetto per la gestione documentale basato su intelligenza artificiale, facilmente integrabile con la piattaforma proprietaria Omnia. L’obiettivo è creare un ecosistema digitale unico e posizionare OPS eCOM tra le realtà più innovative del settore.Le nuove azioni derivanti dagli aumenti di capitale — insieme a quelle già sottoscritte il 3 ottobre 2025 — saranno avviate al processo di ammissione alle negoziazioni su