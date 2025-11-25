Milano 24-nov
Eutelsat lancia AuCap da 670 milioni di euro. Ricevuti impegni per 71% dell'emissione

(Teleborsa) - Eutelsat, colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha lanciato un aumento di capitale azionario con diritto di opzione preferenziale per un importo lordo di circa 670 milioni di euro, che fa seguito agli aumenti di capitale riservati di 828 milioni di euro completati il ??21 novembre 2025.

Il prezzo di sottoscrizione è di 1,35 euro per nuova azione, il rapporto di sottoscrizione è di 8 nuove azioni per 11 azioni esistenti, il valore teorico del diritto di opzione preferenziale è di 0,79 euro. Il periodo di negoziazione dei diritti di opzione preferenziali è dal 26 novembre al 5 dicembre 2025 inclusi, il periodo di sottoscrizione è dal 28 novembre al 9 dicembre 2025 inclusi.

Lo Stato francese, tramite l'APE, Bharti Space, il Governo del Regno Unito, CMA CGM Participations e FSP si sono impegnati a sottoscrivere l'emissione di diritti non soggetta a riduzione in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società (a seguito del completamento degli aumenti di capitale riservati), rappresentanti rispettivamente circa il 29,65%, il 17,88%, il 10,89%, il 7,46% e il 4,99%, ovvero rispettivamente circa 199 milioni di euro, 120 milioni di euro, 73 milioni di euro, 50 milioni di euro e 33 milioni di euro, rappresentanti complessivamente circa il 70,87% dell'emissione in opzione e un importo complessivo di circa 475 milioni di euro.
