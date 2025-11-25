Eutelsat lancia AuCap da 670 milioni di euro. Ricevuti impegni per 71% dell'emissione

Eutelsat

(Teleborsa) -, colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha lanciato un, che fa seguito agli aumenti di capitale riservati di 828 milioni di euro completati il ??21 novembre 2025.Ilè di 1,35 euro per nuova azione, ilè di 8 nuove azioni per 11 azioni esistenti, il valore teorico del diritto di opzione preferenziale è di 0,79 euro. Il periodo di negoziazione dei diritti di opzione preferenziali è dal 26 novembre al 5 dicembre 2025 inclusi, il periodo di sottoscrizione è dal 28 novembre al 9 dicembre 2025 inclusi.Lo Stato francese, tramite l'APE, Bharti Space, il Governo del Regno Unito, CMA CGM Participations e FSP si sonol'emissione di diritti non soggetta a riduzione in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società (a seguito del completamento degli aumenti di capitale riservati), rappresentanti rispettivamente circa il 29,65%, il 17,88%, il 10,89%, il 7,46% e il 4,99%, ovvero rispettivamente circa 199 milioni di euro, 120 milioni di euro, 73 milioni di euro, 50 milioni di euro e 33 milioni di euro, rappresentanti complessivamente circa ile un importo complessivo di circa 475 milioni di euro.