Eutelsat lancia AuCap da 670 milioni di euro. Ricevuti impegni per 71% dell'emissione

(Teleborsa) - Eutelsat
, colosso francese delle comunicazioni satellitari, ha lanciato un aumento di capitale azionario con diritto di opzione preferenziale per un importo lordo di circa 670 milioni di euro
, che fa seguito agli aumenti di capitale riservati di 828 milioni di euro completati il ??21 novembre 2025.
Il prezzo di sottoscrizione
è di 1,35 euro per nuova azione, il rapporto di sottoscrizione
è di 8 nuove azioni per 11 azioni esistenti, il valore teorico del diritto di opzione preferenziale è di 0,79 euro. Il periodo di negoziazione dei diritti di opzione preferenziali è dal 26 novembre al 5 dicembre 2025 inclusi, il periodo di sottoscrizione è dal 28 novembre al 9 dicembre 2025 inclusi.
Lo Stato francese, tramite l'APE, Bharti Space, il Governo del Regno Unito, CMA CGM Participations e FSP si sono impegnati a sottoscrivere
l'emissione di diritti non soggetta a riduzione in proporzione alla rispettiva partecipazione nella società (a seguito del completamento degli aumenti di capitale riservati), rappresentanti rispettivamente circa il 29,65%, il 17,88%, il 10,89%, il 7,46% e il 4,99%, ovvero rispettivamente circa 199 milioni di euro, 120 milioni di euro, 73 milioni di euro, 50 milioni di euro e 33 milioni di euro, rappresentanti complessivamente circa il 70,87% dell'emissione in opzione
e un importo complessivo di circa 475 milioni di euro.