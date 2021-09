Tpl, Giovannini: nei prossimi giorni incontri con prefetti e sindacati

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,, ha annunciato nei prossimi incontri sia con i prefetti che con i sindacati per discutere di. "Io ho incontrato l'altro ieri i, ci incontreremo di nuovo il 30 e ho chiesto loro di fare un monitoraggio attento – ha dichiarato il ministro n occasione del Festival della Statistica e della Demografia – lunedì incontrerò icosì da ascoltare anche la loro voce".Giovannini si è poi detto fiducioso della possibilità che la crescita delpossa raggiungere il 6% nel 2021. "Credo che quel numero sia alla nostra portata, ma bisogna evitare che una nuova ondata di contagi fermi le nostre, da qui la decisione di ieri. Bisogna sostenere quei settori con strozzature d'offerta e bisogna soprattutto correre sulle riforme perché, al di là del rimbalzo di quest'anno, vogliamo che il nostro Paese sia in grado di crescere anche negli anni successivi". "Bisogna guardare i dati sulla– ha aggiunto –, analizzarli, perché talvolta sono contraddittori ma credo che il combinato disposto di questi elementi, la spinta di azione del Governo ma anche l'aumento delnon desiderato a causa della pandemia, sono tutti fattori che spingeranno lanei prossimi mesi"."Adesso tutti a parlare dell'aumento delle bollette, giusto, ma sappiamo che il settore delle, da tempo, un annetto, sta fronteggiando un aumento dellestraordinariamente forte che rischia di mettere in crisi anche i progetti delperché i costi, se non rientra questa bolla, saranno molto più elevati", è il monito lanciato dal ministro Giovannini.