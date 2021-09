L'Italia al timone del G20 dello Spazio

(Teleborsa) - L'ha coordinato lunedì 20 settembre ilin preparazione alin programma nel mese di ottobre. Una tappa di avvicinamento servita a mettere a fuoco le tematiche preminenti che coinvolgono gli enti spaziali i 20 Paesi più industrializzati del Mondo, lo United Nations Office for Outer Space Affairs e il mondo delle imprese di settore.Il "", che si è svolto in collegamento e in modalità streaming per essere seguito a livello internazionale, ha ribadito a più voci il. Su tutte, in apertura e chiusura del summit propedeutico all'appuntamento con il G20 dello Spazio, quella di Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana."L'economia spaziale non solo produce ricchezza, ma crea benessere diffuso. Le tecnologie spaziali possono colmare le disuguaglianze, prevenire i conflitti, aiutare a mantenere la pace e la stabilità" ha sottolineato, ricordando che nel 2020 l'ASI ha deciso di organizzare la seconda edizione del G20 Space Economy Leaders Meeting con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sull'importante contributo della Space Economy all'economia globale.Due le sessioni di questo summit: laè stata dedicata ai vertici delle agenzie spaziali, laai rappresentanti del settore privato e industriale. "Abbiamo il dovere, oggi e in futuro, di prenderci cura del nostro Pianeta e creare le condizioni per una prosperità crescente e una sostenibilità diffusa. La trilogia del G20:, scelta dall'Italia come tema di questa edizione stabilisce una chiara priorità per la comunità del G20, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Crediamo che le attività spaziali giocheranno un ruolo chiave negli anni a venire per rafforzare le fondamenta di questi tre pilastri essenziali" – ha aggiunto Saccoccia, ricordando che si è ambasciatori per lo Spazio anche dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti che non hanno ancora avuto la possibilità di cogliere le potenzialità di questo settore per contribuire a costruire un futuro sostenibile.Il presidente dell'ASI ha concluso sottolineando lo, ma soprattutto di portare lo Spazio nell'agenda di tutti i giorni per servire le persone, per proteggere il nostro pianeta, per sostenere la prosperità.