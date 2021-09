Febbre da IPO sulla Borsa di Parigi

Euronext

(Teleborsa) -- che fa parte del gruppo- sta sperimentano un vero e proprioa cavallo del mese di settembre e quello di ottobre, con diverse società che puntano ad approfittare della vivacità dei mercati per portare a termine le proprie offerte pubbliche iniziali (IPO) e diventare società quotate.Il 23 settembre è sbarcata in Borsa, società francese attiva nel campo dellache punta a espandersi all'estero e crescere per linee esterne. Il titolo ha fatto fatica il primo giorno di negoziazione, chiudendo in ribasso del 5% rispetto al prezzo di riferimento di 20 euro (fissato in fase di quotazione), ma ha recuperato il terreno perso nella seconda seduta.Il 24 settembre è stata la volta di, società francese difocalizzata sugli investimenti in infrastrutture. Il titolo è subito balzato al debutto, registrando un +26% a fine giornata (sempre rispetto al prezzo indicato in sede di offerta pubblica iniziale). La società, che ha 19,9 miliardi di euro di asset under management, punta a espandersi in nuove aree geografiche.Per venerdì 1 ottobre è atteso l'arrivo sul listino di Icade Sante, il business neldella società immobiliare francese. L'obiettivo è raccogliere 800 milioni di euro nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) e ottenere una valutazione di 6,4 miliardi di euro. L'ambizione è quella, anche grazie alla quotazione, di rendere Icade Santé la principale piattaforma immobiliare sanitaria europea.Non c'è invece ancora una data precisa per OVH Groupe, azienda francese diche ha dato via alla sua IPO con l'obiettivo di accelerare la sua espansione internazionale. L'obiettivo è raccogliere fino a 400 milioni di euro e diventare il campione europeo del settore, per competere con colossi americani come, Azure () e Google ().Queste quattro società fanno (o faranno) parte del, cioè quello riservato a chi ha una capitalizzazioni superiore a 1 miliardo di euro. Oltre alle società sopracitate, ci sono quelle che sbarcheranno su Euronext Growth, il listino che offre un accesso al mercato con minori obblighi ed è destinato principalmente a società in crescita di piccole e medie dimensioni. Qui il 22 settembre è arrivata l'italiana, mentre il 1 ottobre arriverà la greenteche il 4 ottobre, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di conversione e accumulo di energia rinnovabile. C'è meno certezza sulle intenzioni di, che potrebbe quotare presto a Parigi la sua controllata