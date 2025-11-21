Milano 17:08
42.606 -0,73%
Nasdaq 17:08
23.961 -0,39%
Dow Jones 17:08
45.918 +0,36%
Londra 17:08
9.521 -0,07%
Francoforte 17:08
23.084 -0,84%

New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

Punta con decisione al rialzo la performance della Holding statunitense a cui fa capo Google, con una variazione percentuale del 3,65%.
