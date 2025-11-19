Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:43
24.615 +0,45%
Dow Jones 17:43
45.968 -0,27%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: pioggia di acquisti su Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Alphabet
Rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,00%.
Condividi
```