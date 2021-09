Intesa Sanpaolo, prima banca in Europa per diversità e inclusione secondo l’indice Refinitiv

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è la prima banca in Europa, sesta al mondo e unica italiana, tra i 100 luoghi di lavoro piùe attenti allesecondo il, l’indice internazionale che valuta 11 mila aziende quotate a livello globale. Il Gruppo si è classificato al 50° posto, in crescita di 26 posizioni rispetto al 2020. L’analisi si svolge esclusivamente su dati pubblici - bilanci, relazioni finanziarie, notizie stampa, siti web – in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie., società del London Stock Exchange Group, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ambito finanziario."Il posizionamento è il risultato dell’attività della Banca in termini di. Una struttura ad hoc costituita nel 2018, a diretto riporto della, ha l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione, incentivare il rispetto e il valore della diversità e promuoverne il valore potenziando il patrimonio di multiculturalità, esperienze e caratteristiche delle persone del Gruppo", si legge in una nota dell'Istituto di credito italiano.