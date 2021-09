Danieli, utile di 80,2 milioni di euro nell'esercizio al 30 giugno 2021

Danieli

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della- società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella produzione di macchine e impianti l'industria siderurgica - ha approvato il bilancio annuale dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. L'esercizio 2020/2021 si è chiuso con undi 80,2 milioni di euro e presenta un margine operativo netto () di 143,9 milioni di euro, migliore del 57% rispetto allo scorso esercizio con entrambi i settori Plant Making e Steel Making in crescita nei margini e redditività. Isono diminuiti dell'1% a 2.786 milioni di euro. L'EBITDA è stato pari a 250,2 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto al valore dello scorso anno finanziario.Il Cda proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 28 ottobre 2021, la distribuzione di une di 0,1907 euro per le azioni di risparmio, per un totale di 13.351.120 euro contro stacco della cedola n. 43 - per entrambe le categorie di azioni - in data 22 novembre 2021, in pagamento dal 24 novembre 2021 (record date il 23 novembre 2021). Viene sottolineato che il CdA "propone una fronte dei risultati raggiunti nel periodo dal gruppo ed in vista di un miglioramento dello scenario competitivo in cui l'azienda opera pur mantenendo elevati gli investimenti in ricerca ed innovazione, per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie mirate a permettere una produzione green dell'acciaio".