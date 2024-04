Neosperience, fatturato in crescita nel 2023

Neosperience

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2023,ha registrato ricavi consolidati pari a 21,2 milioni di euro, segnando una crescita dello 0,6% rispetto ai 21,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.Ilè aumentato, passando da Euro 25,2 milioni a Euro 26,1 (+3,3%).L’ EBITDA adjusted si è attestato a 5,1 milioni rispetto a Euro 6,4 milioni al 31 dicembre 2022, con un’incidenza del 24% sul fatturato.L'dell'esercizio 2023, pari a Euro 4,6 milioni ha risentito di una rettifica straordinaria a seguito del riversamento volontario di un credito R&S 2019 del valore di 521 mila euro, derivante da una scelta di prudente apprezzamento in merito all'esigibilità del credito di imposta.L’si colloca a Euro 1,44 milioni, da confrontarsi con Euro 1,50 milioni (-4% rispetto al 31 dicembre 2022) con un’incidenza del 6,8% sul fatturato.di Gruppo è stato pari a 161 migliaia di Euro (Euro 882 migliaia nell’esercizio precedente).è passato da Euro 11,6 milioni a fine 2022 a Euro 13,1 milioni a giugno 2023 per attestarsi a Euro 14,4 a dicembre 2023, soprattutto per effetto dei rilevanti investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.Deliberata la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria.