Cabina regia NaDEF: crescita 2021 al 6%, deficit cala al 9,5%

(Teleborsa) - Crescita delcon ilalquesti i numeri dellache sarà approvata domani, emersi nel corso della Cabina di regia riunita questa sera ain vista delche si riunirà in mattinata.Ad illustrarli ai capi delegazione dei partiti di maggioranza, il PremierNumeri che, secondo quanto si apprende, consentirebbero un margine di manovra di un punto di PIL in più tra ilrispetto al Documento di economia e finanza varato ad aprile.Sulsecondo quanto si apprende, anche unadelTra gli altri temi che verranno menzionati, anche gliutte misure che richiedono importanti coperture che potranno essere individuate nella Legge di Bilancio."Noinon siamo in condizioni assolutamente nè di volere nè di dovere" perseguire "politiche di rientro che sarebbero disastrose per la nostra economia". Lo ha detto la sottosegretaria all'economia,, parlando della NaDEF su ClassCnb."Il quadro migliore della situazione economica - ha confermato Guerra - si riflette sulla finanza pubblica. Un deficit più contenuto e une quindi, per la sottosegretaria "si apre uno spazio ulteriore per la Manovra di bilancio e questo è importante perchè ilUna- prosegue Guerra - da consolidare attraverso ilcon gli "investimenti pubblici e privati ma anche con le politiche di bilancio che hanno unaSi potrebbe eventualmente anticipare un intervento sul cuneo fiscale, se non andrà in delega perchè da una parte o dall'altra lo metteremo".