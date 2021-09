Orsero acquisisce 50% Agricola Azzurra per rafforzare filiera italiana

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata allo Star ed attiva nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha sottoscritto un accordo per, specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta di origine italiana. Tale investimento consentirà al Gruppo die diventare leader nella commercializzazione di prodotti di filiera agricola italiana sul territorio nazionale.L’ingresso nel capitale di Azzurra accelererà loe genererà importantiper produttori agricoli coinvolti sulle diverse merceologie.Il progetto prevede – tra le altre iniziative – la costituzione die la partecipazione ad, con l’obiettivo di garantire, da un lato, ai clienti ed ai consumatori la garanzia della filiera corta e, dell’altro, un corretto livello di remunerazione per i partner produttori agricoli, aspetto quest’ultimo fondamentale per la sostenibilità del settore in Italia."Con questa acquisizione Orsero compie un ulteriore importante passo avanti nella distribuzione di ortofrutta di filiera nazionale italiana nella GDO, uno dei pilastri della strategia di sviluppo del Gruppo nei prossimi anni", ha commentato Raffaella Orsero, CEO del Gruppo.L'accordo preliminare sottoscritto in data odierna con la societàprevede l’acquisizione del 50% del capitale sociale di Agricola Azzurra (già Fondiaria MAPEl) ed avrà esecuzione entro i primi giorni di ottobre 2021. Il restante 50% del capitale resterà nelle mani dell’attuale socio. Ildell’acquisizione è pari a, ma è previsto entro il termine del 2022 un eventuale aggiustamento sino ad un massimo di 3,2 milioni.Nel 2021, Azzurra prevede di realizzare ricavi pari a circa 24 milioni, EBITDA pari a circa 2,6 milioni con un andamento previsionale in forte crescita. Al 30 settembre 2021 la PFN è prevista positiva (cassa netta) per 1,4 milioni. In virtù della condivisione delle relazioni commerciali di Orsero, nel medio termine Azzurra si prevede possa generare ricavi per circa 60 milioni con un Adjusted Ebitda target di circa l’8/10% sui ricavi sviluppati.