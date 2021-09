Petrolio, Opec stima forte crescita domanda nei prossimi anni

(Teleborsa) - Con l'economia globale in ripresa dalla pandemia, la domanda di petrolio registrerà una significativa crescita nei prossimi anni. E' quanto prevede l'Opec nelstimando un aumento concentrato nel primo decennio a cui seguirà un andamento stabile a partire dal 2035.L'utilizzo del petrolio aumenterà di 1,7 milioni di barili al giorno nel 2023 a quota 101,6 milioni, un'espansione che, dopo la crescita per gli anni 2021 e il 2022, riporterà la domanda sopra il tasso pre-pandemico del 2019."L'energia e la domanda di petrolio hanno ripreso significativamente nel 2021 dopo il massiccio calo del 2020" - ha scritto il- nella prefazione al rapporto. "Nel lungo termine è prevista un proseguimento dell'espansione".La stima del Cartello è che la domanda raggiunga ied i. Per soddisfare questi livelli di domanda - ha aggiunto Barkindo - saranno necessari enormi investimenti, senza i quali "sono possibili in futuro situazioni di volatilità e di mancanza di energia" e questo "non è nell'interesse dei produttori e dei consumatori".