Istat, il Pil crescerà dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026

(Teleborsa) - Stando agli ultimi dati diffusi dall'Ufficio di Statistica nazionale, il, dopo essere aumentato dello 0,7% nel 2024.L’incremento del Pil, nel biennio di previsione, riporta l'Istat, "verrebbeal netto delle scorte (+1,1 punti percentuali il contributo alla crescita in entrambi gli anni), mentre la(-0,6 e -0,2 p.p.)". Infatti, "lo scenario previsivo per la domanda estera sconta l’ipotesi di un’relativo all’indirizzo della politica commerciale statunitense e di una stabilizzazione della domanda internazionale, accompagnata dal proseguimento di una".L'Istituto prevede unseppure a ritmi moderati (+0,8% e +0,9% nel 2025 e 2026) a seguito dellanonché, nel 2026, da unae del deflatore della spesa delle famiglie residenti.Inoltre, "l’, in forte accelerazione nel 2025 (+2,8%, dal +0,5% del 2024), proseguirebbe con un certo dinamismo anche nel 2026 (+2,7%), favorito dal".L’, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), secondo le stime, dovrebbe segnare un(+1,3% nel 2025 e +0,9% nel 2026) accompagnato da un ulteriore calo del tasso di disoccupazione (6,2% nel 2025 e 6,1% nel 2026).Dopo la discesa dei prezzi nel corso del 2025, aggiunge l'Istat, "nel 2026 ci si attende un, favorito dal calo dei listini dei beni energetici e da una stabilizzazione della crescita della domanda su ritmi moderati. La dinamica del deflatore della spesa delle famiglie residenti nel 2025 sarebbe in linea con tali andamenti (+1,7%), con una nuova riduzione nel 2026 (+1,4%)".