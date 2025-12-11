GE Vernova promossa a "BBB" da S&P grazie a migliore redditività e posizione di mercato

GE Vernova

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi, società di produzione e servizi di apparecchiature energetiche, in quanto prevede che fattori favorevoli alla domanda continueranno a migliorare i margini EBITDA rettificat, i trend operativi e a rafforzare la posizione di mercato dell'azienda.Viene prevista una, con l'espansione a supporto dei data center e della domanda di elettricità a livello mondiale. Il 21 ottobre 2025, GE Vernova ha annunciato l'acquisizione del restante 50% delle azioni di Xignux in Prolec, un'azienda con margini più elevati, per un corrispettivo di circa 5,3 miliardi di dollari. Ciò garantisce a GEV la piena proprietà del produttore di trasformatori.L'riflette il potenziale per un upgrade e l'opinione che GE Vernova sia sulla buona strada per incrementare i suoi margini EBITDA rettificati di oltre il 12% in 24 mesi.