Australia, PIL 3° trimestre cresce del 2,1% ma delude attese

(Teleborsa) - La crescita economica dell'Australia
nel terzo trimestre si porta sui massimi degli ultimi due anni
, trainata da forti investimenti e dalla domanda dei consumatori, ma delude le attese
degli analisti.
Secondo l'Australian Bureau of Statistics, l'ufficio statistico australiano, il PIL è cresciuto del 2,1% su base annua
, segnando la sua più forte espansione dal terzo trimestre del 2023, quando l'economia era cresciuta allo stesso ritmo, mentre gli economisti
si aspettavano una crescita del PIL del 2,2%.Su base trimestrale
, il PIL australiano è cresciuto dello 0,4%
rispetto allo 0,7% previsto dal consensus.