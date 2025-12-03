Milano 2-dic
Australia, PIL 3° trimestre cresce del 2,1% ma delude attese

(Teleborsa) - La crescita economica dell'Australia nel terzo trimestre si porta sui massimi degli ultimi due anni, trainata da forti investimenti e dalla domanda dei consumatori, ma delude le attese degli analisti.

Secondo l'Australian Bureau of Statistics, l'ufficio statistico australiano, il PIL è cresciuto del 2,1% su base annua, segnando la sua più forte espansione dal terzo trimestre del 2023, quando l'economia era cresciuta allo stesso ritmo, mentre gli economisti si aspettavano una crescita del PIL del 2,2%.

Su base trimestrale, il PIL australiano è cresciuto dello 0,4% rispetto allo 0,7% previsto dal consensus.
