Vantea SMART, CdA approva semestrale. Focus su M&A

Vantea SMART

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata su AIM Italia e attiva nel campo dell'Information Technology - ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Isono stati pari a 14,2 milioni di euro, in crescita del 186% rispetto al corrispondente periodo precedente "grazie al costante contributo dell'areae al significativo impulso dato dall'area digital, in particolare con l'applicazione di tecnologie e competenze digital nel mercato del", sottolinea la società.L'al 30 giugno 2021 è pari a 1,2 milioni di euro, con un EBITDA Margin dell'8,5%. L'è stato pari a 705.058 euro, rispetto a 880.465 euro del primo semestre 2020 (che beneficiava di una significativa partita non ricorrente). Laal 30 giugno 2021 è passata +332.146 euro a -885.932 euro (avanzo di cassa). "Sul dato incide un robusto credito di natura tributaria di oltre 3 milioni di euro generatosi nel corso del semestre", si legge nella nota sui conti."Siamo perfettamente in linea con il piano industriale, che vede, peraltro, un secondo semestre in crescita rispetto al primo - ha commentato il- Il secondo semestre, infatti, vedrà la conferma del trend di crescita e accoglierà i risultati della controllata ESC 2 S.r.l., entrata nel perimetro di consolidamento il 1° luglio 2021. La crescita non è casuale, ma frutto dell’innovazione tecnologica che Vantea porta nei mercati".Guardando ai prossimi mesi, Vantea SMART (dopo la prima acquisizione della società ESC2 il 1° luglio 2021) afferma chee sottolinea che "è orientata a finalizzare almeno una o due operazioni a semestre".