SIT chiude il 2023 in perdita per 23,4 milioni di euro. Focus 2024 su marginalità

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha chiuso ilconconsolidati pari a 326,3 milioni di euro (-17,0% rispetto al 2022). Le vendite della Divisione Heating & Ventilation sono state pari a 234 milioni (-25,8%), mentre le vendite della Divisione Metering sono state pari a 88,6 milioni (+22,2%), di cui vendite Smart Gas Metering per 60 milioni (+24,0%) e Water Metering per 28,6 milioni (+18,5%).L'consolidato è stato pari a 29 milioni di euro (-38,5% rispetto 2022). Ilconsolidato è negativo per 0,3 milioni di euro, contro un utile netto adjusted di 10,9 milioni del 2022. La svalutazione dell'avviamento Heating & Ventilation è pari a 17 milioni di euro, rilevato in sede di rendicontazione semestrale alla luce dello scenario previsto nel settore. Ilconsolidato è stato pari -23,4 milioni di euro, contro un utile di 11,2 milioni del 2022."Il 2023 ha presentato alle imprese una complessa situazione economica a livello globale che ha impattato su diversi settori, tra i quali quello del(Heating) nel quale SIT è presente - ha commentato l'- La regolamentazione incerta sulla normativa EPBD detta anche case green - solo recentemente approvata -, la cancellazione degli incentivi e gli impatti dell'inflazione e dei tassi alti hanno fortemente rallentato gli investimenti delle famiglie. Questi elementi sono alla base della saturazione dei magazzini, che ha reso il destocking per tutta la filiera più lungo della previsione iniziale, sia in Europa che negli Stati Uniti"."La complessità riscontrata in questo mercato è stata in partedall'ottima performance della nostra divisione Metering, che è cresciuta a doppia cifra forte di un contesto di mercato favorevole e della bontà della nostra strategia di posizionamento nel mercato del water metering", ha aggiunto.Laè pari a 153,7 milioni di euro, contro 130,5 milioni al 31 dicembre 2022.Il focus dell'annosarà per l'intero Gruppo riposto sul miglioramento della(EBITDA) quale risultato delle attività di riduzione dei costi fissi per circa 2 milioni e della riorganizzazione in corso dell'assetto produttivo per 2,5 milioni. A livello consolidato l'atteso incremento dell'EBITDA margin è previsto tra 100 e 200 punti base.Forte il controllo suglipianificati, che saranno dedicati in particolare all'area ricerca e sviluppo oltre che al completamento della nuova sede, compresi tra 20-25 milioni di Euro. L'indebitamento finanziario netto è previsto tra 140 e 147 milioni, registrando un decremento rispetto al 2023.