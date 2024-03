Eventi e scadenze del 27 marzo 2024

Lunedì 25/03/2024

Martedì 26/03/2024

Mercoledì 27/03/2024

Altea Green Power

Caleffi

Cofle

Convergenze

Creactives Group

Cyberoo

Dhh

Ediliziacrobatica

Edison R

Elsa Solutions

Espe

Il Sole 24 Ore

Iniziative Bresciane

Lucisano Media Group

Omer

Pattern

Philogen

PLC

Pozzi Milano

Racing Force

RCS

Rocket Sharing Company

Sg Company

Siav

SOL

Solid World Group

Yakkyo

Energy

(Teleborsa) -- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, acceleratori e investitori esteri. Focus su agrifood, salute e benessere, energia, mobilità, smart communities, sostenibilità e intelligenza artificiale- Milano - 20a edizione del Forum ABI Lab, organizzato da ABI Lab. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI09:00 -- La Commissione Affari sociali svolge il seguito dell'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia10:00 -- Palazzo Brancaccio, Roma - All'evento di Fondimpresa parteciperanno, tra gli altri, il ministro Marina Elvira Calderone, il Presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina, e la Vicepresidente di Fondimpresa, Annamaria Trovò10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Presentazione del 21° Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia "Reinventiamo il Servizio Sanitario - Come evitare la deriva di una Sanità per Censo" promosso da Aiop e realizzato con il Censis. Interverranno, tra gli altri, il ministro Schillaci, la Presidente nazionale Aiop e il Segretario Generale Censis12:00 -- Sala Auditorium, Sede GSE, Roma - Conferenza stampa di presentazione della nuova Piattaforma Unica Nazionale. Interverranno il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente del GSE Paolo Arrigoni, l’AD del GSE Vinicio Mosè Vigilante, il Presidente di RSE Carloalberto Giusti e l’AD di RSE Franco Cotana14:00 -- La Commissione Attività produttive svolge il seguito dell’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità14:00 -- Le Commissioni riunite Bilancio e Trasporti Camera e Programmazione economica, Finanze e Ambiente Senato, svolgono l'audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel capitale di Poste italiane15:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)16:00 -- Presso la Sala della Regina si svolge la cerimonia del 60° anniversario della Fondazione Lega del Filo d'Oro. Nel corso dell'evento viene presentato il "Manifesto delle persone con sordocecità". Tra gli interventi, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il ministro Alessandra Locatelli e il Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci17:00 -- L'evento della LUISS si svolge a Roma, The Dome, Campus Luiss. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Esposito (AD Microsoft Italia), Antony Cook (Corporate Vice President and Deputy General Counsel Microsoft) e Mario Nobile (DG Agenzia per l’Italia Digitale)19:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Beirut (Libano) al Palazzo del Governo, il Primo Ministro del Libano, Najib Miqati- Asta medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e relativa Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio11:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati con il mercato finanziario, a cui parteciperà il top management dell'azienda