Reti, ricavi e marginalità in crescita nel 1° semestre

Reti

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dell’IT Consulting - ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Ilè stato pari a 12,40 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai 10,60 milioni di euro nel primo semestre del 2020. L'è stato pari a 1,45 milioni di euro, in crescita del 23,4%, mentre l'è stato pari a 0,48 milioni di euro, in crescita del 27,3%.Laè pari a 10,67 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 11,87 milioni di euro al 31 dicembre 2020, "prevalentemente per effetto di una miglior gestione dei flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa positiva", sottolinea la società. La Posizione Finanziaria Netta core business è pari a 1,89 milioni di euro, rispetto a 1,40 milioni di euro del 31 dicembre 2020."Il primo semestre 2021, nonostante il prosieguo del clima di incertezza economico-finanziaria, ha confermato il trend positivo intrapreso nel 2020", ha commentato, presidente e amministratore delegato di Reti. "che stanno valorizzando il piano strategico di sviluppo aziendale", ha aggiunto.Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, la società evidenzia che "sulla base delle conferme ordini in lavorazione a partire dal secondo semestre 2021 e in continuità rispetto a quanto già osservato nel primo semestre si ritiene cheper gli azionisti".