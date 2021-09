TIM è partner del Padiglione Italia all'EXPO di Dubai

Gruppo TIM

INWIT

(Teleborsa) -, al via il 1° ottobre, ed in qualità disi occuperà di fornire allo spazio espositivo delle migliori tecnologie digitali e di connettività sostenibili di ultima generazione.Il claim "La Bellezza unisce le Persone" è stato d'ispirazione per TIM e le sue società -- che nel corso dei sei mesi di esposizione, racconteranno con video e workshop il ruolo centrale che svolgono per promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità di connettere le persone in Italia e nel mondo.Una connettività di altissima qualità sarà fornita da, l’operatore globale del Gruppo TIM che, per primo al mondo, ha abilitato il roaming 5G fra Europa e Medioriente nell'agosto 2019. Un contributo sarà offerto anche da, la Digital Farm del Gruppo per l’Internet of Things (IoT),, società del Gruppo specializzata nella Cybersecurity, ee, polo di eccellenza per il Cloud, l’Edge computing e l’Intelligenza Artificiale.Sarà presente inoltre la, primo Tower Operator italiano, conallestita all’ingresso del Padiglione Italia. La suaalta 8,5 metri e realizzata con materiali ecosostenibili, contribuirà a divulgare la programmazione del Padiglione attraverso display a LED."Siamo orgogliosi di prendere parte a questa Esposizione Universale, il cui tema 'Connecting minds, creating the future' sintetizza perfettamente il nostro costante impegno rivolto alla creazione e alla diffusione di infrastrutture tecnologiche e della cultura digitale, condizioni indispensabili per uno sviluppo inclusivo e sostenibile", ha commentato l'Ad di TIM"La partecipazione di TIM a Expo 2020 Dubai permette all’Italia di mostrare al mondo le migliori competenze destinate alla transizione digitale" ha dichiarato,.