Eutelsat, il titolo vola dopo il rifiuto dell'offerta di Patrick Drahi

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 11,78, con un. Il titolo dell'azienda attiva nel servizio di telecomunicazioni attraverso satelliti è balzato dopo che il CdA ha respinto all'unanimità un'. L'imprenditore francese di origini marocchine è fondatore e presidente di Altice, multinazionale di telecomunicazioni e reti via cavo con sede nei Paesi Bassi, e possiede quote in numerose società di media e telecomunicazioni. L'offerta di Drahi valutava Eutelsat 12,10 euro per azione.Gli analisti dihanno scritto che la presenza dellain Eutelsat, tramite Bpifrance, potrebbe essere il principale ostacolo all'operazione, visto che i satelliti sono un asset strategicamente importante per la Francia.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 12,12 e successiva a quota 12,67. Supporto a 11,57.