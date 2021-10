OttobreEdufin2021: al via la quarta edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria

(Teleborsa) - Inaugurata da un appuntamento in teatro promosso dalla, parte oggi la, l'iniziativa promossa dalche dal 1 al 31 ottobre portera` in tutta Italia, con incontri anche in presenza, tanti appuntamenti che metteranno al centro dell'attenzione degli italiani i temi dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.L'invita a guardare avanti, oltre la pandemia da Covid19, ma imparando proprio dalla crisi connessa alla diffusione del virus e sottolinea l'importanza di dedicare del tempo per acquisire competenze di base in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.Lo, lo stesso della campagna di comunicazione nazionale realizzata dal, in collaborazione con il, e con il contributo di risorse delprovenienti da sanzioni. La campagna partira` il 4 ottobre su tv locali, radio, internet, social e sara` visibile anche sugli spazi gratuiti della RAI dal 5 ottobre.Il Mese si apre come ogni anno con la. Tornano lal'11 ottobre, e la, dal 18 al 24 ottobre. Il programma prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti con l'obiettivo di offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie. Per partecipare alle iniziative, che si svolgeranno in presenza e via web, basta scorrere il calendario, scegliere l'evento di interesse, iscriversi e partecipare.Diretto daprofessore alla The George Washington University School of Business, ilvede tra i suoi membricapo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia;ministero dell'Economia e delle finanze;OCF;, IVASS;CONSOB;ministero dello Sviluppo Economico;, COVIP;, ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; eConsiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).